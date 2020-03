Cipiers melden zich massaal ziek, uit angst voor coronavirus

In verschillende Belgische gevangenissen hebben cipiers zich woensdagochtend massaal ziek gemeld uit angst voor het coronavirus. In Leuven zouden 60 van de 110 voorziene cipiers thuisblijven. In Wortel 32 en in Mechelen 26. “We zitten in een afgesloten gebouw zonder veel verluchting, en hebben bijna geen mondmaskers. Dat is geen veilige werkomgeving”, klinkt het bij verschillende cipiers.

Het aantal ziektemeldingen in de gevangenissen ligt vandaag gigantisch hoog. “Buiten Mechelen, Leuven en Wortel zijn er ook tussen de vijf en tien procent extra thuisblijvers in de gevangenissen van Turnhout, Brussel en Ruiselede”, zegt Eddy De Smedt van het VSOA. “In Brugge en Antwerpen zijn de cijfers normaal. In Beveren is er een lichte verhoging van het aantal zieken.”

Onze redactie vernam dat veel cipiers het zekere voor het onzekere nemen en zich ziek melden omdat ze bang zijn het coronavirus op te lopen in de gevangenis. De Smedt nuanceert. “De nieuw uitgevaardigde regels zijn duidelijk. Wie zich ziek voelt, moet thuisblijven. Maar wellicht is er ook enige begrijpelijke angst bij het personeel omdat er, net zoals in de ziekenhuizen, ook in de gevangenissen niet voldoende mondmaskers zijn. Enkel mensen die in direct contact komen met gevangenen krijgen er één, dat is te weinig.”

Virus niet in gevangenissen

Zoals gezegd is de situatie vooral in de gevangenissen van Leuven, Mechelen en Wortel nijpend. “In Mechelen zouden er vandaag 40 cipiers aan de slag moeten zijn. Maar 26 hebben zich ziek gemeld. Het is er behelpen en veel posten blijven oningevuld. Het bezoek is er, zoals in andere gevangenissen, opgeschort en dat zorgde dinsdagavond voor een opstootje. In Leuven zouden 60 van de 110 cipiers zich ziek gemeld hebben.”

Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, beaamt de grote aantallen afwezigheden. “Die vallen onder het medisch geheim en wij hebben er dus geen zicht op of die meldingen allemaal terecht zijn. Ik kan alleen zeggen dat het coronavirus op dit moment niet in de gevangenissen zit. Bij één gedetineerde en één personeelslid van de administratie is het vastgesteld, maar zij verblijven op dit moment niet in een gevangenis. Het gevaar komt dus eerder van buiten.”

De werkhuizen in de gevangenissen gaan ook de productie van het aantal mondmaskers opvoeren zodat er geen tekorten meer zouden mogen zijn, zo vernamen we nog.