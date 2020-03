Eurovisiesongfestival wordt uitgesteld

Het songfestival in Nederland wordt uitgesteld door het coronavirus. Dat is zopas beslist. Een nieuwe datum is er nog niet.

Het lag in de lijn van de verwachtingen maar nu is de knoop definitief doorgehakt. Het Eurovisie Songfestival, dat dit jaar in mei in Ahoy in Rotterdam zou plaatsvinden, is vanwege het coronavirus uitgesteld.

Dat heeft de organisatie, de Europese Radio Unie (ERU), woensdag bekendgemaakt. De liedjeswedstrijd verhuist van mei naar een nog nader te bepalen datum.

De ERU zegt geen enkel risico te willen nemen met de gezondheid van artiesten, medewerkers, fans en bezoekers. De drie organiserende Nederlandse omroeporganisaties (NPO/NOS/AVROTROS) en de gemeente Rotterdam hebben begrip voor de beslissing.

De organisaties zeggen dat “in deze buitengewone tijden garanties niet zijn te geven. Maar het is zowel voor de ERU, als voor NPO/NOS/AVROTROS, als voor de gemeente Rotterdam het meest logische scenario als het 65ste Eurovisie Songfestival op een ander moment alsnog in Nederland plaatsvindt.”

LEES OOK. “Vrijwel alleen negatieve reacties”, maar wat verwacht expert van Songfestivallied van Hooverphonic? “Het is geen radiowedstrijd” (+)

De eerste halve finale waarin Hooverphonic met “Release Me” namens België aantreedt was voor 12 mei gepland, de tweede voor 14 mei en de finale op 16 mei.

De halve finales van de wedstrijd waren gepland op 12 en 14 mei en de finale zou plaatsvinden op 16 mei.