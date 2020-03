Hij wilde blijven tot na Euro 2020, niet tot na Euro 2021: coach van tegenstander Rode Duivels stapt op

Åge Hareide (66) stapt op als coach van de Deense nationale ploeg. Hij zou aanblijven tot na Euro 2020. Nu dat toernooi met een jaar is uitgesteld, zal de coach zijn contract niet verlengen.

De Noor Hareide staat sinds 2016 aan het hoofd van de Deense nationale ploeg. Hij leidde het team naar het WK in 2018 en naar het EK in 2020. Op het WK was Kroatië te sterk in de achtste finales; Denemarken ging eruit na penalty’s. Onder Hareide zetten de Denen een straffe reeks neer van 34 wedstrijden zonder verlies. De laatste nederlaag kwam er tegen Montenegro in oktober 2016. Alleen Spanje en Brazilië deden ooit beter, met 35 wedstrijden.

Een tegenstander om rekening mee te houden op het EK dus. Voor de Rode Duivels bijvoorbeeld, die in de groepsfase tegen de Denen moeten spelen. Dat zal evenwel niet met Hareide als coach zijn. Zijn contract loopt tot juli van dit jaar, normaal gezien dus tot na het EK. Nu dat toernooi een jaar is uitgesteld, zal Hareide zijn contract niet verlengen. Kasper Hjulmand wordt zijn opvolger.

Een triest afscheid, noemt Hareide het zelf in de Deense krant Ekstra Bladet. “Maar mijn contract loopt af, zo simpel is het. In deze tijd zijn er anderen die zich in een veel moeilijkere situatie bevinden dan ik. Toch weet ik dat mijn werk bij Denemarken niet voor niets is geweest.”