Zelfstandige verpleegster lanceert oproep: “Laat alsjeblieft nog eten over voor de mensen in de zorg”

Deinze - Hamsteren is niet nodig, herhalen experts en ministers keer op keer. Ook niet in tijden van bijna volledige lockdown. Desondanks staan er lange rijen aan de supermarkten en zijn goederen vaak uitverkocht. Tot frustratie van Sarah D’hont, zelfstandig verpleegster in Deinze. Zij stond al meermaals voor lege rekken en doet dan ook een warme oproep: “Denk aan elkaar.”

In een uitgebreide reactie aan onze krant doet Sarah D’hont haar verhaal. “Ik ben zelfstandig verpleegkundige in Deinze. Gisteren begon ik vroeg, met een zeer drukke ochtendronde. De werkdruk neemt toe omdat veel mensen sneller uit het ziekenhuis willen, uit angst om daar besmet te geraken. Daardoor moet wij steeds meer specifieke zorgen verlenen”, vertelt ze.

Tijd om boodschappen te doen, is er dus niet altijd. “Tussen patiënten door dacht ik even snel naar de winkel te gaan om eten voor ’s avonds te halen. Maar toen ik rond 11 uur aan de Delhaize in Deinze aankwam, stonden er rijen tot op de parking. Daar had ik geen tijd voor. Om 13.30 uur passeerde ik vervolgens langs de Colruyt en opnieuw langs de Delhaize, maar ook nu stonden er lange rijen. Ik wilde het risico niet lopen om tussen al die mensen te wachten en reed naar huis om mijn administratie te doen.”

Voor de avondronde nog maar eens proberen, dacht Sarah, maar ook nu botste ze op een overweldigende drukte. “Rond 19.30 uur was ik uiteindelijk klaar met werken. Nu kon ik wel snel naar binnen in de winkel, maar ik schrok van wat ik daar aantrof. Ik wou simpele dingen kopen zoals bloemkool en aardappelen, maar dat was niet meer te vinden. Er was ook amper nog iets van brood en pasta, bepaalde groenten waren allemaal uit de rekken. En dat is niet de schuld van het winkelpersoneel, want die doet hard zijn best.”

Archiefbeeld. Foto: BELGA

Het spoorde Sarah aan om haar verhaal te delen. “Ik was heel teleurgesteld. Je werkt 13 uur per dag om anderen te helpen. Wij in de zorg moeten blijven doorgaan, onze patiënten zijn te afhankelijk van ons. Daarbij zetten we onze eigen gezondheid op het spel. En als je dan eten wil kopen, zodat je het allemaal kan volhouden, zie je een lege winkel. Omdat mensen alleen aan zichzelf denken en gaan hamsteren.”

Sarah staat niet alleen met haar verhaal, benadrukt ze. “Ik kwam gisteren nog een collega tegen, die me net hetzelfde vertelde. Ook bij haar in de winkel waren de rekken leeg. Vandaar deze oproep: Laat de mogelijkheid om eten te kopen voor de mensen die wel nog moeten werken, zoals in de zorg. We moeten blijven kunnen functioneren. Dus stop het egoïsme en denk aan elkaar.”