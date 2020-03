OPGELIJST. Paaskampen, rijexamens, energiefactuur: dit heeft de Vlaamse regering beslist

De Vlaamse regering heeft een reeks maatregelen afgekondigd om het coronavirus tegen te gaan, maar ook om het leed van de getroffen Vlamingen te verzachten. Lees hier de maatregelen en waar jij aanspraak kan op maken de komende tijd.

* Een premie van 4.000 euro voor ondernemingen getroffen door een volledige sluiting en 2.000 euro voor degene die in het weekend dicht moeten blijven.

* Crisiswaarborgen om schulden te helpen overbruggen en personeel te kunnen blijven doorbetalen.

* Op fiscaal vlak: de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing zullen later uitgestuurd worden, eveneens om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

* De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden ten gevolge van de Covid-19-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand. Indien de Covid-19 crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.

* Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

* Lokale besturen zullen een aantal kleine belastingen/retributies (al dan niet tijdelijk) schrappen (verblijfstaks, terrasretributies etc.)

* De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, electrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.

* De crisiswaarborg die we vorige vrijdag al aangekondigd hebben, werd nu verder uitgewerkt. Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor deze crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

* De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 90€ en 150€. Voorwaarde zijn een productievermindering met minstens 20% en een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering.

* Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit komt o.a. ten goede aan transportsector, leasingmaatschappijen en busmaatschappijen. Die 4 maanden uitstel van betaling komt bovenop de normale betaaltermijn van 2 maanden, in totaal dus 6 maanden.

Verder neemt de Vlaamse overheid volgende maatregelen:

Jeugd

Alle paaskampen worden geschrapt.

Onderwijs

Zoals bekend worden alle lessen tot en met 3 april geschorst, met voorziening van opvang voor ouders die werken in de zorg of waar de kindjes enkel bij de grootouders opgevangen zouden moeten worden.

Cultuur

Musea en erfgoedinstellingen sluiten voor alle publiek tot 3 april. Wie kaarten heeft kan die omruilen of later gebruiken.

Welzijn

Woonzorgcentra, bepaalde centra voor kortverblijf en residentiële voorzieningen voor personen met een handicap sluiten standaard de deuren voor bezoek.

Sluiting centra voor dagverzorging, centra voor dagopvang en lokale dienstencentra blijven gesloten.

Omgeving

Extra zorginfrastructuur wordt vrijgesteld van vergunning.

Kritieke dienstverlening voor de burger wordt gegarandeerd op het vlak van huisvuilophaling en levering en zuivering van afvalwater. Recyclageparken zijn gesloten.

Toerisme

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme.

Alle toeristische ondernemers, waaronder ook reisbureaus, moeten toegang kunnen krijgen tot de economische steunmaatregelen.

Binnenlands Bestuur

Gebedshuizen annuleren alle activiteiten.

Het Vlaamse crisiscentrum zorgt voor de communicatie naar ambtenaren en de lokale overheden.

De gratis vrijwilligersverzekering wordt uitgebreid naar alle individuele burgers die acties op poten zetten om buren, ouderen of andere kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis.

Mobiliteit

Cashbetalingen op tram en bus werden opgeschort.

Rijopleidingen worden geannuleerd, alsook theoretische en praktische examens voor het behalen van je rijbewijs.

De veren aan de kust (Nieuwpoort en Oostende) werden vanaf 17 maart beiden volledig opgeschort.