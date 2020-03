Plots woekerprijzen voor toiletpapier op Bol.com, retailer grijpt meteen in: “Lokale partners die misbruik maken”

275 euro voor een verpakking van 6 x 8 rollen WC-papier? Het stond echt op Bol.com, samen met nog een handvol woekerprijzen voor toiletpapier. Ongehoord, vonden verontwaardigde mensen. De internetwinkel greep meteen in en verwijderde de artikels. De oorzaak ligt bij lokale handelaars waarmee wordt samengewerkt.

Sinds de lockdown om het nieuwe coronavirus te bestrijden zijn de de rekken in de supermarkten vaak leeg, vooral toiletpapier wordt de laatste dagen massaal ingeslagen. Tot verontwaardiging van veel mensen, die dan maar hun toevlucht zoeken tot online winkels. En dan denkt men al snel aan Bol.com, maar daar verschenen plots gigantische woekerprijzen tot meer dan 200 euro voor een verpakking.

Bij het bedrijf zijn ze zich bewust van de problematiek. “We werken samen met veel externe partners, en we zien de laatste dage inderdaad dat lokale ondernemers misbruik maken van de omstandigheden. Het gaat om een handvol partners, maar we treden hier uiteraard meteen tegen op. De artikels in kwestie worden meteen offline gehaald en de ondernemers worden hier op aangesproken”, aldus de persverantwoordelijk van Bol.com.

Een greep uit het - ondertussen offline gehaalde - aanbod: