Ook ePro League voorlopig on hold

Wie hoopte om, nu de Jupiler Pro League stilligt, de Play-offs van de Proximus ePro League te bekijken, is eraan voor de moeite. EA Sports , de ontwikkelaar van de wereldberoemde FIFA-spelletjes, heeft immers beslist alle ‘Leagues’ tijdelijk op te schorten.

Afgelopen weekend werd de laatste speeldag van de reguliere competitie afgewerkt. Net als in de ‘echte wereld’ volgen ook in de ‘virtuele wereld’ dan normaal Play-offs. Maar het coronavirus gooit dus ook hier roet in het eten. Doordat de wedstrijden vaak voor een livepubliek gespeeld worden, wil EA Sports geen enkel risico nemen.

Ook bij esports-competities speelt men soms voor bomvolle zalen Foto: USA TODAY Sports

In de Proximus ePro League zijn alle eersteklassers vertegenwoordigd. In het begin van het seizoen organiseren elk van die clubs een FIFA-toernooi waarvan de winnaar de club mag vertegenwoordigen in de esports-competitie. De reguliere competitie telt vijftien speeldagen. Ook hier mag de top zes naar de Play-offs. Die zes, in dit geval de gamers van STVV, Standard, KRC Genk, Charleroi, Zulte Waregem en Club Brugge, moeten het dan opnemen tegen zes professionele FIFA-spelers die onder contract staan bij een club.

Via een knock-out tornooi proberen de spelers zich te plaatsen voor de grote finale. Die stond gepland op 28 maart. Door het uitstel moeten we dus nog iets langer wachten om te zien wie de opvolger wordt van ShadooW, of Quentin Vande Wattyne zoals hij in het echte leven heet.