Pro League legt voetbaltrainingen stil tot minstens 5 april

De groepstrainingen bij de Belgische profclubs blijven minstens stilliggen tot 5 april. Dat is woensdag beslist - via conference call - door de raad van bestuur van de Pro League. De competities kunnen pas vier weken na het opheffen van dat verbod op trainingen heropgestart worden.

“Een herneming van de competitiewedstrijden zal gebeuren in functie van de herneming van de trainingen bij onze clubs”, klinkt het woensdag. “Er zal een redelijke termijn in acht genomen worden om de spelers wedstrijdfit te krijgen.”

Competities hervatten nooit voor mei

Een beslissing over het hernemen van de wedstrijden en speeldagen die voor eind juni gespeeld kunnen worden, valt pas zodra de groepstrainingen opnieuw starten. De competities zullen weliswaar nooit herstarten voor mei. Tussen de eerste training na het verbod en de eerste wedstrijden moeten minstens vier weken zitten. Dit om blessurelast te vermijden en de spelers wedstrijdfit te krijgen.

De Pro League juicht de beslissing van de UEFA dinsdag om het EK komende zomer uit te stellen, toe, maar blijft afhankelijk van de duur van de coronacrisis om te bepalen of de competitie integraal zal afgewerkt worden of in een hertekende vorm. Er zal ook bekeken worden of de start van volgend seizoen (nu voorzien voor 24 juli) verplaatst moet worden. Spelers hebben officieel recht op 10 dagen vakantie tussen het einde van de competitie en de start van de volgende.

“We volgen vanop de eerste rij de evoluties. Zo kunnen we kort op de bal spelen, uiteraard steeds met de gezondheid van de bevolking, de fans, spelers en medewerkers als leidraad.”

