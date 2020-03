“Kortere zomervakantie en 1.000 euro voor elk gezin per verloren maand”

Econoom Geert Noels pleit ervoor om de zomervakantie met een maand in te korten, om zo de gevolgen van de coronacrisis in te dijken. Noels stelt in De Tijd ook voor dat de overheid elk gezin 1.000 euro per verloren maand geeft. De coronacrisis dreigt immers veel gezinnen in nood te brengen.

“Je wil dat ons land na deze winterslaap weer echt kan ontwaken”, zegt Econopolistopman Geert Noels aan De Tijd. Dat zou het best zijn, zegt hij, dat de zomervakantie 2020 uitzonderlijk van half juli tot half augustus duurt. Zowel voor scholen als voor bedrijven. “Dat is nodig om onze economische achterstand in te halen, en is ook psychologisch belangrijk. Zo krijgen we het gevoel dat we zelf het heft in handen nemen, dat deze tegenslag geen ramp hoeft te zijn”, zegt Noels.

Met de kortere schoolvakantie kunnen leerlingen bovendien gemakkelijker de opgelopen leerachterstand inhalen.

Ook stelt Noels voor dat de Vlaamse overheid elk gezin 1.000 euro schenkt per verloren maand. Dat zou Vlaanderen miljarden kosten, maar de regering kan een apart schuldenfonds oprichten, zegt hij.

Economen zijn het er over eens dat deze crisis gezinnen en bedrijven op de rand van de financiële afgrond zal brengen. Of erger!