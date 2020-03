Nederlandse multimiljonair heeft relatie met ‘cyber charlatan’ en daardoor kunnen zelfs banken en overheid in problemen komen

Gerard Sanderink is in België relatief onbekend, maar de Twentse multimiljonair is een van de rijkste mensen in Nederland. Sinds een klein jaar heeft hij een relatie met een zekere Rian van Rijbroek. En dat maakt de laatste tijd heel wat los. De vrouw staat bekend als een bedriegster en een fantast, maar dankzij haar relatie heeft ze nu heel veel invloed op een groot IT-bedrijf waar de Nederlandse overheid en enkele banken afhankelijk van zijn. Het satirische programma ‘Zondag met Lubach’ trok afgelopen weekend nog aan de alarmbel.