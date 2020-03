Hooverphonic over uitgesteld Songfestival: “Volgend jaar niet met zelfde nummer”

Ook het Songfestival moet eraan geloven door de coronacrisis. Organisator European Broadcasting Union heeft samen met de Nederlandse omroepen en de stad Rotterdam de 65ste editie gecanceld. Geen Hooverphonic dus op het podium van de liedjeswedstrijd, dat ons land ging verdedigen met Release me.

“Natuurlijk zijn we teleurgesteld”, zegt Hooverphonic-frontman Alex Callier. “Maar eigenlijk hadden we het wel verwacht. We waren hierop voorbereid. En op dit moment primeert de gezondheid en veiligheid van de mensen. Mijn mama is zelf 76 jaar, dat is knal in de gevarenzone. Dus ik sta achter die beslissing. Nodig is nodig.” Dat het festival niet wordt uitgesteld naar een latere datum dit jaar, begrijpt Callier . “Dat is gewoon heel ingewikkeld om een moment te vinden in de agenda van álle artiesten.”

Of Hooverphonic nu doorschuift naar de volgende editie, is nog niet zeker. Bij de VRT bekijken ze samen met RTBF – die normaal volgend jaar de kandidatuur van België regelt – wat de gevolgen zijn voor 2021. Eén ding is wel zeker: Release me zal niet meer te horen zijn op een Songfestival. “Als we volgend jaar zouden gaan, kan dat niet meer met dat nummer. Het is dan één jaar oud, dat is oud nieuws”, zegt Callier. “Wat het wel zou zijn, is maar een van de vele vraagtekens.”