Supporters van Sporting Lokeren richten “collectief wit-zwart-geel” op voor toekomst van hun club

Het “collectief wit-zwart-geel”, een groepering van supporters en sympathisanten, werkt aan een mogelijke oplossing om de toekomst van Sporting Lokeren te verzekeren. Er is, via Facebook, onder andere een petitie opgestart. Het collectief wil er voor zorgen dat de club met stamnummer 282 een doorstart kan maken.

“We willen met onze actie al wie Sporting Lokeren een warm hart toedraagt sensibiliseren”, zegt Dirk Bossers, één van de initiatiefnemers. “Wij hebben een petitie opgestart, die al door zo’n 4.300 mensen werd ondertekend. Wellicht starten we in de nabije toekomst ook een crowdfunding op. Binnenkort gaan we onze peters bekendmaken, bekende mensen die fan zijn van Lokeren. Eén daarvan is Kilian Overmeire, de kapitein van onze ploeg.”

Het “collectief wit-zwart-geel” ging ook raad vragen bij fans van KV Mechelen en SK Lierse. “De fans van KV Mechelen steunen ons, maar vooral bij de mensen van Lierse hebben we enorm veel info verzameld. Ook bij die twee clubs liep het mis op financieel gebied. Wij zoeken ook op juridisch vlak uit wat allemaal mogelijk is. Veel zal duidelijk worden na de uitspraak van de ondernemingsrechtbank van Dendermonde. Met het collectief gaan we alles in het werk stellen om onze club te redden.”

5 miljoen euro tegen 23 maart

Maandag 23 maart zal de ondernemingsrechtbank al dan niet het faillissement uitspreken. Eerder al werden er twee voorlopige bewindvoerders, Kris Goeman en Juul Creytens, aangesteld. De club zou tegen 23 maart een schuld moeten inlossen van zo’n 5 miljoen euro, het exploitatieverlies van het huidige seizoen. De spelers trainen sinds hun laatste competitiematch van 28 februari al niet meer op Daknam uit protest omdat hun lonen nog niet betaald werden. Ook diverse leveranciers wachten al een hele poos op hun geld.