FIFA gaat akkoord met verplaatsing EK en schenkt 10 miljoen dollar voor bestrijding van coronavirus

De Wereldvoetbalbond FIFA stemt in met het verzoek van de Europese voetbalbond UEFA om in de zomer van 2021 het EK te spelen. De FIFA gaat op zoek naar nieuwe data voor het WK voor clubteams, dat voor dezelfde periode op de kalender stond. Het EK vindt in 2021 van 11 juni tot en met 11 juli plaats.

De FIFA maakte ook bekend dat het 10 miljoen Amerikaanse dollar, omgerekend ruim 9,2 miljoen euro, overmaakt aan Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor de bestrijding van het coronavirus. De FIFA roept een speciale werkgroep in het leven om de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten te houden.

Er is ook gesproken over een noodfonds voor diverse belanghebbenden in de voetbalwereld, maar daarover is nog niets besloten.