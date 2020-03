Licentiedossiers van Beerschot en OHL zijn nog niet volledig: beide clubs moeten nog extra stukken toevoegen

Beerschot en OH Leuven zijn woensdag door de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gevraagd om extra stukken aan hun licentiedossier toe te voegen. “We blijven ervan overtuigd de proflicentie voor volgend seizoen te ontvangen”, reageerden de finalisten in 1B unisono.

Beerschot noch OHL mocht een positief advies in ontvangst nemen op de aanvraag voor de licentie voor 1A en 1B volgend 2020-2021. Dat kleinood is nodig om volgend jaar nog profvoetbal te mogen spelen. De licentiecommissie vraagt ontbrekende stukken of extra verduidelijking.

“Beerschot zal heel binnenkort z’n licentie voor het volgende seizoen krijgen. De licentiecommissie heeft vandaag laten weten dat er nog enkele documenten ontbreken. Die zullen snel toegevoegd worden aan het dossier. Beerschot maakt zich geen zorgen en is ervan overtuigd dat de proflicentie voor het seizoen 2020-2021 snel zal worden toegekend”, klinkt het op het Kiel.

Ook aan Den Dreef in Leuven maken ze zich weinig zorgen. “Nadat enkele clubs in moeilijkheden raakten in de loop van het seizoen, kijkt de licentiecommissie nog strikter toe op de continuïteit van professionele voetbalclubs. Hierdoor moet OH Leuven nog wat extra stukken voorleggen aan de licentiecommissie”, schrijft de eersteperiodekampioen in een persbericht. “De club verwacht een oproepingsbrief hiervoor en zal eind maart of begin april de nodige documenten kunnen voorleggen.”

Beerschot strijdt met OH Leuven om de promotie naar 1A. De heenmatch van de 1B-finale wonnen de Ratten met 1-0. Wanneer de terugmatch gespeeld zal worden, is niet duidelijk. De voetbalcompetities liggen in de strijd tegen het coronavirus tot nader order stil.