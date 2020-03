De Wever probeerde noodregering zonder PS te vormen

Toen de onderhandelingen over een noodregering afgelopen zondag spaak liepen, heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever nog voorgesteld de huidige regering aan te vullen met de Vlaamse partijen en CDH. Dat zegt De Wever in een interview met Gazet van Antwerpen. Dat was nadat Magnette zondag de deur had dichtgedaan voor een regering met N-VA. “Ik heb dan voorgesteld een regering te maken zonder PS, goed wetende dat de kans op slagen klein was”, aldus De Wever.

Aan Vlaamse kant stemden volgens De Wever zowel CD&V als Open VLD en SP.A in. Maar uiteindelijke strandde zijn poging omdat geen enkele Franstalige partij wou meedoen. “We hadden nog één partij nodig voor een nationaal noodkabinet”, zegt hij. “Ecolo en Groen wilden niet met ons in de regering en ook geen steun geven vanuit de oppositie. Alles hing af van CDH-voorzitter Maxime Prévot.” Die zei na aarzelen “nee”. “En dan was het toneelstuk voorbij”, aldus De Wever. Daarna kwam de afspraak om de huidige regering met volmachten te laten werken.