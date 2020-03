KV Oostende staat op rand van afgrond: Amerikaanse overname staat op springen

Geen proflicentie, degradatie naar 1ste amateur, zelfs een faillissement… Die scenario’s komen (erg) dichtbij voor KV Oostende, omdat de overname door het Amerikaanse Pacific Media Group op springen staat. PMG vindt geen deal met ex-voorzitter Marc Coucke over de tribunehuur en de schulden.

Alle alarmbellen rinkelen aan zee. Vandaag vergadert de Licentiecommissie voor het eerst, maar op dit moment is het een utopie dat KV Oostende een proflicentie krijgt. Zeker nu de overname door Pacific Media Group op de helling staat. Halfweg januari zag het er nochtans goed uit. De Amerikaanse investeringsmaatschappij wou de kustclub overnemen, een kapitaalsverhoging doorvoeren en borg staan voor alle schulden. Daar was wel één voorwaarde aan gekoppeld: er moest een deal gevonden worden met Marc Coucke en zijn groep Alychlo om de jaarlijkse huur van de tribune – 1,2 miljoen euro – drastisch te doen dalen én de ex-voorzitter moest een afbetalingsplan aanvaarden.

Naar Roeselare?

Twee maanden later is er geen akkoord. De Amerikanen willen Coucke hooguit 500.000 euro per jaar betalen voor de tribune, maar de miljardair blijft - afhankelijk van de bron - jaarlijks 600.000 tot 800.000 euro vragen gespreid over een langere betalingstermijn. De Amerikanen vinden de toenadering onvoldoende.

Er wordt nu druk gezet op Coucke. Zo dreigt KV Oostende volgend seizoen een half jaar in Roeselare te gaan voetballen, waardoor de Versluys Arena leeg zou staan. Dan is er voorgeschreven dat de tribunehuur sowieso herbekeken moet worden. Over dat scenario is al onderhandeld met 1B-club Roeselare. Alleen laat Marc Coucke zich niet snel in een hoek dringen. De vraag is zelfs of zo’n verhuis om van onder een contract uit te muizen juridisch kan. Het frustreert de Amerikanen ook dat Coucke zelf zelden rond de tafel zit, als Anderlecht-voorzitter bewaart hij liever afstand.

Coucke claimt geld Faes

Daarom dreigt PMG nu de stekker uit de overname te trekken. Is dat een laatste drukmiddel of mag er een kruis gemaakt worden over KV Oostende? Zonder de Amerikanen heeft de club niemand om borg te staan voor de 6,2 miljoen euro schulden en dan is ook de 2,5 miljoen euro niet voorhanden die nodig is om een proflicentie te krijgen. KVO dacht dat laatste op te lossen met het geld dat het in januari van Stade Reims kreeg voor Wout Faes, maar Coucke zou nu ook een deel van die transfersom claimen.

Het ziet er dus niet goed uit. De strijd om de licentie zal nog wel even aanslepen, maar als KVO zonder licentie moet degraderen naar 1ste amateur, lijkt het einde van de club nabij.