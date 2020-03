“Als het niet anders kan, is een competitie met 18 clubs beter”

Wie het cijfer van de overlijdens op 24 uur in Italië ziet – 475 ! – en daar de beelden uit de ziekenhuizen ter plekke aan koppelt, kan zich niet voorstellen dat er dit seizoen nog gevoetbald wordt. Niet in Italië, maar ook niet in ons land. Of eender waar in Europa. Het is zoals onze analist Hein Vanhaezebrouck gisteren zei: het is niet omdat de piek op een dag voorbij zal zijn, dat de volgende dag 30.000 man in een stadion kunnen worden toegelaten. Een bekerfinale Club Brugge-Antwerp met 40.000 mensen op de tribune: dat is toch niet voor te stellen? Nu niet en over twee en zelfs drie maanden evenmin.