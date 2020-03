OHL boekt 18 miljoen euro verlies in anderhalf jaar

Oud-Heverlee Leuven boekte in de eerste helft van vorig jaar 7,9 miljoen euro verlies, nadat het 2018 ook al had afgesloten met 10,2 miljoen euro verlies. De club investeerde zwaar in de promotie naar 1A en dat mag geld kosten. “De halfjaarcijfers geven een vertekend beeld”, klinkt het bij OHL. “Wij volgen perfect het investeringsschema van onze Thaise eigenaar.”

OHL legde onlangs een jaarrekening neer voor de eerste helft van 2019 (van 1 januari tot 30 juni). Daaruit blijkt dat het liefst 7,9 miljoen euro verlies liet optekenen, nadat het in 2018 ook al 10,2 miljoen euro in het rood ging. Donkerrode cijfers, zelfs voor 1B. Ter vergelijking, bij Beerschot bedroeg het verlies vorig seizoen ‘slechts’ 3,6 miljoen euro.

De oorzaken moeten niet ver gezocht worden: in een half jaar tijd werd er 5,3 miljoen aan lonen uitgegeven, ongeveer evenveel als Beerschot op een volledig seizoen. De totale kosten bedroegen zo 10,5 miljoen. Daar konden de Leuvenaars slechts 2,8 miljoen aan inkomsten tegenover zetten, waarvan 1,3 miljoen aan omzet (ticketverkoop, commercieel en business). Ter vergelijking: voor Beerschot was dat dubbel zoveel.

Bij OHL vindt men de vergelijking met Beerschot onterecht. “In de eerste helft van 2019 zaten wij in onze sportief moeilijkste periode, terwijl Beerschot de promotiefinale speelde. Dat heeft zijn weerslag op de inkomsten”, klinkt het. “Bovendien haalt elke voetbalclub het gros van zijn inkomsten op in de tweede jaarhelft. Denk aan inkomsten uit abonnementenverkoop en sponsoring. Die zijn niet opgenomen in de jaarrekening.”

Duur trainersontslag

OHL ontsloeg in het voorjaar van 2019 trainer Nigel Pearson, wat een dure operatie was. De club erkent dat het meer betaalt aan lonen dan de gemiddelde 1B-club, maar dat is de uitdrukkelijke wens van de Thaise eigenaar King Power. Die investeert nadrukkelijk in de club en zette vorig jaar 10,7 miljoen euro schulden om in een kapitaalsverhoging. Het gevolg is wel dat de club nu helemaal afhankelijk is van zijn Thaise eigenaar. “Helaas is dat voor alle clubs in 1B het geval”, klinkt het bij OHL. “In de onderhandelingen met banken merken we dat wij nog bij de betere leerlingen van de klas zijn. Promoveren naar 1A is geen must, al zouden we dat natuurlijk wel graag willen.”

De hamvraag is hoeveel geduld Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de zoon van de verongelukte Leicester-eigenaar Vichai, met zijn Leuvense speeltje zal hebben. Uit de toelichting bij de jaarrekening is sprake van “minimaal 24 maanden”. “Deze verliezen zijn te wijten aan zware investeringen in infrastructuur, personeel, spelers en media”, staat te lezen. “De club wordt structureel klaargemaakt voor profvoetbal in 1A. King Power zal de nodige financiële steun blijven geven en de verliezen compenseren zodat de vennootschap minimaal de volgende 24 maanden in going concern kan blijven werken.”