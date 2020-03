Licenties: KV Mechelen krijgt positief advies, Anderlecht moet uitleg geven

Vandaag krijgen de clubs van de licentiecommissie te horen of ze hun licentie voor volgend seizoen krijgen. Volgens onze informatie kregen KV Mechelen, Antwerp, Cercle Brugge, Charleroi, Genk, AA Gent, Kortrijk, Waasland-Beveren en Zulte Waregem een positief advies.

Voor KV Mechelen is dat opmerkelijk, omdat er vragen waren over of de club wel een licentie zou krijgen nadat ze werd veroordeeld voor (poging tot) omkoping. Anderlecht, KV Oostende, Standard, Eupen, Beerschot, Lommel, Virton, OHL en uiteraard Lokeren moeten bijkomende documenten voorleggen. Voor de ene club is dat al moeilijker dan voor de andere. Club Brugge, STVV, Moeskroen, Roeselare, Westerlo en ­Union zeggen nog niets te hebben gehoord.

