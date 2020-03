Anderlecht-spelers gevolgd via Strava

Anderlecht schortte twee dagen geleden al alle groepstrainingen op en stuurde iedereen naar huis met een individueel trainingsprogramma. RSCA vond wel de ideale manier om zijn spelers op te volgen: elke speler moet zich aanmelden op Strava.

Dat is een bekende app onder wielrenners, maar wordt ook gebruikt door lopers. Via een GPS-systeem wordt elke sportieve activiteit geregistreerd. De Anderlecht-spelers kregen een individueel programma tot 4 april. Daarbij moeten ze niet alleen lopen, fietsen en zwemmen, maar ook oefeningen met de bal doen en tennissen. Enige probleem: alle voetbal- en tennisvelden zijn momenteel gesloten. Net als de zwembaden.

Vincent Kompany liet het niet aan zijn hart komen en sloeg gisteren aan het tuinieren. Sommige spelers reisden ook terug naar hun moederland. Zo zit Vlap in Nederland en Zulj in Oostenrijk. Het trainingscomplex in Neerpede is leeg.