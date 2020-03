Tot zeven dagen wachten als je je boodschappen online bestelt door coronavirus

“Beste klant, op dit moment zijn nieuwe reservaties tot en met zaterdag niet meer mogelijk. We doen er alles aan om je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.” Wie dinsdag dacht nog even snel een bestelling te plaatsen bij Collect & Go en die in de dichtstbijzijnde Colruyt af te halen, was eraan voor de moeite. De boodschappendienst kreeg 70 procent meer aanvragen te verwerken dan normaal en kon dat niet langer bolwerken.