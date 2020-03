Samenwerking Proximus-Orange kan opnieuw van start

Proximus en Orange België mogen voluit verder werken aan hun joint venture om bepaalde netwerkactiviteiten samen uit te bouwen. De concurrentiewaakhond had daar na protest van Telenet in januari een tijdelijke rem op gezet, maar die is vervallen, zo meldt Proximus.

Telenet vond de samenwerking tussen zijn twee concurrenten veel te verregaand en vreesde dat de markt zou worden verstoord. Het bedrijf diende een klacht in en eiste voorlopige maatregelen tijdens het onderzoek. Die kwamen er tot en met 16 maart. Zo mochten Proximus en Orange tot dan geen werknemers overhevelen naar de joint venture.

Die datum is nu verstreken zonder dat er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, zegt Proximus. Het duo kan de samenwerking dus weer voluit implementeren, wat ook zal gebeuren vanaf begin april. Dat betekent echter niet dat de klacht van Telenet van tafel is: de procedure ten gronde loopt nog. (krs, blg)