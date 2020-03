Waar is Fifi?

Werd het interieur aangepast aan Minoes of werd Fifi gekozen op basis van het tapijt? Dat is niet helemaal duidelijk. Wel scoren deze beestjes op sociale media. Poezen en honden die zich het best in een tapijt kunnen camoufleren, scoren uiteraard het best. De zwart-wit gevlekte poes bijvoorbeeld, enkel nog herkenbaar door haar gele ogen. Of Maddie, de beige negen maanden oude cockapoo (kruising tussen een cockerspaniël en een poedel) die perfect bij het tapijt past. Maddie won zelfs de Sofa Carpet Specialist, een online competitie voor beestjes die opgaan in het decor. Enig nadeel: als baasje kijk je wel beter extra uit. (nba)