Belgen in Italië: “Het massagraf dreigt, maar voor één keer houden de Italianen zich aan de regels”

“België moet méér doen. Alle maatregelen, hoe streng ook, gaan nog niet ver genoeg. Jullie lopen met open ogen je onheil tegemoet.” Die niet mis te verstane boodschap kwam dinsdag van Iris De Ryck, een Belgische arts en epidemiologe die in Italië woont. Ze schreef een open brief aan de Belgische beleidsmakers waarin ze de nachtmerrie schetst waarin Italië is terechtgekomen omdat ze daar te laat actie ondernamen tegen de coronacrisis.

LIVE CORONAVIRUS. Volg de laatste ontwikkelingen op de voet

Onze regering reageerde dinsdagavond met een lockdown light. Maar of dat genoeg is, betwijfelen de specialisten in Italië. “Laten we hopen dat het niet te laat is en dat de curve kan worden afgevlakt zodat de toevloed aan patiënten wordt gespreid. Want bij ons in Italië is het niet meer te controleren.”

Politie overal

“Het is echt vreemd om te zien”, zegt Filip De Kimpe vanuit Parma. “De Italianen zijn altijd zo handig in het omzeilen van elk regeltje, maar deze keer houden ze zich gedeisd. Ze blijven binnen en als ze buiten komen hebben ze een mondmasker op en steken ze de straat over zodra ze iemand op hun weg zien. En het strafst van al: ze spreken iedereen aan die dat niet doet. De politie controleert ook overal.”

Filip De Kimpe en zijn vrouw wonen in Parma. if

99 procent van de Italianen blijft binnen, zegt ook Valerie Vandenbussche. Zij woont met haar man en kinderen in een klein dorpje even buiten Como in het noorden van het land. Drie keer per week gaan we naar Como, waar mijn man chiropractor is en ik het secretariaat doe. Elke keer worden we tegengehouden door de politie en moeten we het papier tonen waarop staat dat we mogen buitenkomen.”

“Mijn man ziet nog een vijftal patiënten per dag, mensen die het echt nodig hebben. Niet ongevaarlijk, maar we letten goed op. Voorlopig is er niemand in ons gezin of in onze brede kenniskring die besmet is. We vinden dat zelf een beetje vreemd, want hier in het noorden is het écht erg.”

Kerk vol doodskisten

De situatie in Italië blijft inderdaad hopeloos – de jongste cijfers: 31.506 besmettingen en 2.503 doden. Dinsdag was er een piepklein sprankeltje hoop op beterschap omdat er voor het eerst een minieme daling was van het aantal nieuwe besmettingen. Maar overal is niets nog zoals het ooit was. Zoals in Bergamo.

In het Papa Giovanni XXIII-ziekenhuis van Bergamo kunnen ze toevloed aan coronapatiënten nauwelijks nog bolwerken. AFP

De stad, op een vijftig kilometer ten noordoosten van Milaan, ligt in het epicentrum van het Italiaanse coronagebied. Van de 122.000 inwoners zijn er volgens de jongste tellingen 1.245 besmet met het coronavirus. De kerk Ognisanti staat vol met doodskisten, slachtoffers van het coronavirus die voorlopig niet kunnen worden begraven. Hetzelfde beeld in een gymzaal van het plaatselijke sportcentrum. Het ziekenhuis Papa Giovanni XXIII in de stad krijgt de toevloed aan patiënten niet verwerkt. En dat hakt er zwaar in, getuigt dokter Fabiano di Marco, diensthoofd van de afdeling respiratoire aandoeningen, in The Daily, de podcast van The New York Times.

Te weinig bedden

Dokter Fabiano di Marco. rr

“Ik ben al drie weken aan het werk. Non-stop, veertien tot vijftien uur per dag. Elke dag komen er tot zeventig patiënten binnen met zware ademhalingsklachten veroorzaakt door Covid-19. Dat is niet te bolwerken. Wij zijn een groot ziekenhuis, met meer dan duizend bedden. Maar zelfs dat is niet genoeg om alle mensen deftig te kunnen helpen en verzorgen”, zegt dokter Di Marco.

In het ziekenhuis van Bergamo is tachtig procent van de afdelingen vrijgemaakt om coronapatiënten te kunnen opvangen en verzorgen. “Mijn collega-specialisten – chirurgen, dermatologen, cardiologen… – hebben zich in recordtempo omgeschoold om de patiënten met ademhalingsproblemen te kunnen helpen. Niet vanzelfsprekend, maar we hebben geen keuze. Iedereen werkt dag en nacht, de zieken blijven toestromen. We hebben een paar tientallen bedden op de afdeling intensieve verzorging, maar er zijn honderden mensen die die bedden nodig hebben. “

Kiezen tussen leven en dood

Het gevolg van dat gebrek aan bedden is de nachtmerrie van elke dokter, zegt Fabiano di Marco. “We moeten kiezen: wie kan terecht op intensieve zorgen en wie niet? Het is kiezen tussen leven en dood. Als een zwaar zieke patiënt van 80 jaar nu wordt binnengebracht, weten we eigenlijk al dat die een vogel voor de kat is. Want er zijn ook jongere mensen die er even erg aan toe zijn. Voor wie moet je dan kiezen? Het is bijna onmenselijk. Elke avond zit er wel iemand van mijn collega’s ergens in een hoekje in stilte te wenen. Elke avond.”

LEES OOK. Tien Vlaamse experts, één conclusie over coronavirus: “Deze crisis duurt nog zeker tot mei”

Corona ontziet ook het verzorgende personeel niet, zegt Di Marco. Op dit moment zijn er 460 dokters en verpleegkundigen thuis, omdat ze ziek zijn geworden. “Sommigen zijn besmet met het virus en moeten in quarantaine, anderen zijn er doodziek van geworden en liggen nu zelf in een ziekenhuisbed, en nog anderen kunnen het gewoonweg niet meer aan. Ze zijn ingestort, volkomen uitgeput, fysiek en mentaal.”

Twintig doden per dag

Alleen al vorige vrijdag stierven twintig mensen in het ziekenhuis in Bergamo. Dat is op één dag al veel meer doden dan in België tijdens heel de coronacrisis tot nu toe. “We proberen daar niet te veel aan te denken”, zegt Di Marco. “We moeten voortdoen en zo weinig mogelijk omkijken.”

Het ergste is dat die mensen in volkomen eenzaamheid sterven, zegt de dokter. “Er mag geen familie op bezoek komen. Niet alleen omdat die mensen in 80 procent van de gevallen ook besmet zijn, maar vooral omdat er niet genoeg beschermende kledij is voor hen. Mondmaskers zijn er nauwelijks, net als handschoenen en schoenovertrekken. We reserveren alles voor de dokters en verpleegkundigen. Moeten zeggen tegen een familielid dat ze niet een laatste keer bij hun vader of moeder mogen gaan, is hartverscheurend.”

Massagraf

“De toestand in Bergamo is écht hopeloos”, zegt Nicolas Dewulf. Hij houdt een agriturismo open op een heuvel in Merana, het platteland van Piëmonte. “Bergamo is een van de meest welvarende steden van Italië, met ziekenhuizen die op en top in orde zijn. Als je ergens moet ziek worden, dan best daar. En dan hoor je dokter Di Marco zijn verhaal… Om stil van te worden. Als het daar al zo erg is, wil je niet gedroomd hebben wat het misschien wel kan worden in het arme zuiden, in Sicilië of Calabrië, waar ze maar een fractie van de middelen van Bergamo hebben. Het is daarom dat alle Italianen, zonder uitzondering, zich nu voor een keer in hun leven heel strikt aan alle regels houden. Als we dat niet doen, dan wordt het hier een massagraf.”