Zelfs Trump lacht niet meer met het virus

Het coronavirus is ook in de Verenigde Staten steeds meer doden aan het eisen. 101 zijn het er al, meldden de autoriteiten gisteren, en de verwachting is dat het dodental nog explosief zal stijgen. Honderden mensen vernemen er elke dag dat ze besmet zijn, en met 5.600 besmettingen is nu in elke staat al iemand besmet. Amerikaanse experts vrezen dat het gebrek aan betaalbare gezondheidszorg voor alle inwoners wel eens tot een nooit gezien drama kan leiden.

Had de overheid maar vroeger ingegrepen, zeggen diezelfde experts. Maar volgens Donald Trump is van onderschatting van de crisis geen sprake. Wel integendeel. “Ik wist van in het begin, nog voor mensen zeiden dat het een pandemie zou worden, dat we op weg waren naar een pandemie”, zei de president tijdens een persconferentie. De aanwezige journalisten wisten niet wat ze hoorden.

De voorbije weken en maanden hadden ze Trump stuk voor stuk vragen gesteld over het virus, en hij had het telkens weggelachen. “Ach, we hebben dat volledig onder controle. Alles komt goed”, zei hij de ene keer. “We hebben veel geluk gehad, er komen geen gevallen bij en het zal binnen enkele dagen uit het land zijn”, klonk het even later. Hij noemde het zelfs herhaaldelijk een hoax en “fake news”. Toen hij gisteren met die uitspraken geconfronteerd werd, klonk het zo: “Ik heb het altijd als ernstig beschouwd.”

Het mag duidelijk zijn dat de Amerikaanse president pas recent is beginnen inzien hoe gevaarlijk het virus is. En maatregelen dringen zich op. De kans lijkt groot dat de Amerikanen van de overheid een cheque van duizend dollar of meer zullen krijgen, in afwachting van andere overheidssteun. Trump kondigde ook al dat hij de grens met Canada zal sluit voor “niet-dringend verkeer”, heeft de Defense Production Act uit 1950 - waardoor hij bedrijven kan verplichten om broodnodige goederen als mondmaskers te produceren - en gaf aan dat hij heel wat miljarden in de economie wil pompen om die te redden. Maar de vrees is dat die drastische maatregelen te laat komen.

(gjs)