Britse regering neemt toch strengere maatregelen tegen Covid-19

De Britse regering draait helemaal bij. Boris Johnson liet zich initieel adviseren om het virus wat te laten woekeren zodat de Britten een soort groepsimmuniteit tegen Covid-19 zouden zouden opbouwen. Dinsdag meldde het ministerie van Volksgezondheid dat er al 71 Britten waren gestorven aan het coronavirus en dat er een stijging met 26 procent was van het aantal besmettingen. Gisteren stond die teller al op 2.626.

De regering van premier Boris Johson heeft daarom woensdag aan het Lagerhuis gevraagd om haar in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus buitengewone bevoegdheden te geven. Zo zal de politie arrestaties kunnen verrichten om de publieke gezondheid te vrijwaren. Gezondheidswerkers die met pensioen zijn, kunnen opnieuw opgeroepen worden.

Vrijwilligers die helpen om patiënten te verzorgen, zullen de garantie krijgen om hun normale job gedurende maximaal vier weken op te schorten. De administratieve formaliteiten in de ziekenhuizen worden op een lager pitje gezet zodat mensen die zich daarmee bezighouden, kunnen meehelpen om bedden zo snel mogelijk vrij te maken.

Volgens de krant The Times zullen de parlementsleden de noodwetgeving goedkeuren zonder erover te stemmen. De politieke partijen hebben zich toch al achter de maatregelen geschaard.

Scholen dicht

De scholen in Wales en Schotland zullen ook vanaf vrijdag sluiten. De beslissing om dat ook in Engeland en Noord-Ierland te doen hangt in de lucht.

Er is ook een wetsvoorstel ingediend die huurders moet beschermen om niet uit hun huis te worden gezet als ze de huur niet meer kunnen betalen omdat ze door de coronacrisis zonder werk zijn gevallen. De regering heeft ook voor 350 miljoen pond aan steunmaatregelen voor de economie vrijgemaakt. (frp)