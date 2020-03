Belaagde telefoonverkoper blijkt toekomstige schoonbroer van ‘de man met de lange vingers’ die eigen dood in scène zette

Deurne / Borgerhout / Merksem -

Het gerecht in Antwerpen heeft twee broers aangehouden voor de moordpoging op PGP-handelaar Mohamed B., die op 28 november 2019 werd neergeschoten in zijn winkel. De handelaar in cryptofoons verklaarde dat hij slachtoffer werd van een gewapende overval, maar het gerecht gaat uit van een afrekening in het drugsmilieu. Mohamed B. is de toekomstige schoonbroer van Gabriel C., beter gekend als ‘Lange Vingers’.