Ook stoere voetbalsupporters willen mensen door coronaperiode loodsen: “We willen ons steentje bijdragen”

Antwerp Dynamite, een groep jonge supporters die tijdens de thuiswedstrijden van Royal Antwerp FC voor sfeer zorgt, wil graag de handen uit de mouwen steken in deze moeilijke tijden. “We willen mensen helpen die het echt nodig hebben”, klinkt het bij de voetbalfans. “Dat doen we door bijvoorbeeld voor hen boodschappen te doen, de hond uit te laten of niet-medische taken van verplegers over te nemen.”