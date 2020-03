Marc Van Ranst: “Ga deze zomer niet op reis”

Ook als het coronavirus tegen eind mei ingedamd is in ons land, dan nog vindt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) het geen goed idee om in de zomervakantie naar het buitenland te reizen. “Ik zou persoonlijk een pauze inlassen”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. En ook de grote muziekfestivals zoals Rock Werchter zou hij liever afgelast zien.

“Stel dat het virus midden of eind mei ten einde loopt in ons land, dan betekent dat nog niet dat het uitgedoofd is in andere landen, waar corona nu pas de kop opsteekt of zelfs nog moet doorbreken”, zegt Van Ranst. Belgen die tegen dan nog niet besmet geraakt zijn, kunnen dan nog op reis het virus oplopen en weer meenemen naar ons land, aldus de viroloog. “Daarom zou ik een pauze inlassen voor internationale reizen. Zonder goede annulatieverzekering - eentje die het hele coronagedoe dekt - zou ik dus zeker geen zonnige zomervakantie boeken. Vorig jaar was ik in de ardennen: dat was heel fijn. Ook nu zou ik kiezen voor vakantie in eigen land, al was het maar om onze horeca te steunen. Naar zee kan ook, als we maar voldoende afstand houden van elkaar.”

Festivals

Woensdag raakte bekend dat het Britse Glastonbury, een van de grootste muziekfestivals ter wereld dat normaal zou plaatsvinden tussen 24 en 28 juni, afgelast wordt. Volgens Van Ranst moeten de grote Belgische festivals, zoals Graspop (18-21 juni), Rock Werchter (2-5 juli) en Tomorrowland (17-26 juli), dat voorbeeld volgen. “Als je mensen uit landen waar het virus nog woedt naar België laat reizen, dan riskeer je corona hier opnieuw te introduceren”, zegt hij. “Bovendien: ik vermoed dat veel artiesten zullen afzeggen en dat er nog meer reisverboden zullen komen.”

Kleinere festivals zijn dan weer geen probleem “op voorwaarde dat we tegen dan op nul besmettingen zitten”. “Want we zien in China dat ook de eindfase van de epidemie een lange staart kan hebben.”

School

Tot slot betreurt Van Ranst het nog dat de lessen in de Belgische scholen zijn opgeschort. “Ik rekende op de schoolkinderen om bij te dragen aan de groepsimmuniteit (zoals ze in Nederland doen, nvdr.), maar de politiek heeft de wetenschap daar niet gevolgd.”