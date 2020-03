Einde van een tijdperk: Playboy stopt als tijdschrift

De voorjaarseditie van Playboy, die deze week in de VS verschijnt, zal de laatste gedrukte versie van 2020 en mogelijk wel ooit zijn. Dat heeft topman Ben Kohn bekendgemaakt via een open brief aan het onlineplatform Medium. Voortaan komt de focus op online te liggen.

Er zullen in de toekomst wel nog gedrukte versies van het wereldberoemde blootblad verschijnen, maar dan alleen nog “speciale edities”, zo luidt het. Het gaat dan om samenwerkingen met de meest provocerende makers, tijdelijke collecties… “We zijn op papier begonnen en papier zal altijd deel uitmaken van wie we zijn”, schrijft Kohn.

Playboy werd in 1953 door de in 2017 overleden Hugh Hefner. Het erotisch getinte tijdschrift richt zich tot heteroseksuele mannen en bestaat vooral uit portretten van (half)naakte vrouwen. Een van de bekendste rubrieken is de ‘playmate van de maand’. Tussen de fotoshoots prijken ook interviews met bekende personen, politieke of culturele analyses. Volgens velen de “echte” reden waarom ze het boekje lezen.

In 1972 werden nog meer dan 7 miljoen exemplaren van één nummer verkocht, maar de oplage liep de voorbije jaren - door de snelle opkomst van het internet - snel terug. Sinds vorig jaar kwam het mannenblad in plaats van één keer per maand nog maar één keer per kwartaal uit en nu zullen er dus geen - of heel beperkt - nog maar gedrukte versies verschijnen.

Volgens Kohn werd er al langer nagedacht om over te schakelen op online, maar is de beslissing nu versneld vanwege de wereldwijde coronacrisis.