Antwerp stapt dan toch mee in tv-contract dankzij extra ‘krediet’ van 1,5 miljoen euro

De coronacrisis heeft de geesten onder de eersteklassers milder gestemd. Zo mild dat Antwerp als 24ste en laatste club nu ook mee in het tv-contract stapt met Eleven Sports van 103 miljoen euro.

In vergelijking met de andere clubs van de K11 – de zogenaamde kleinere clubs uit 1A – krijgt Antwerp de komende twee seizoenen telkens 750.000 euro extra uit de tv-pot. Het is echter een soort van ‘krediet’, want het derde en vierde seizoen moet het die 750.000 euro telkens terugbetalen. Tegen dan hoopt rood-wit op basis van de prestaties echter tot de G5 (Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard) toe te treden en evenveel te krijgen als die grootverdieners. Daardoor zou de 750.000 euro terugbetalen minder pijn doen.

Bovendien dwong Antwerp in het belang van de K11 ook een nieuwe regeling af. Indien een club uit de K11 zich kwalificeert voor Play-off 1, krijgt die één miljoen euro extra. Als dat twee clubs uit de K11 zijn, moet er 1,2 miljoen euro worden verdeeld over twee clubs. Zijn het er drie, dan is het 1,2 miljoen euro verdeeld over drie, enzovoort.

Om de inkomstenverliezen van de komende weken te compenseren, wordt de laatste schijf van het tv-geld (normaal voorzien voor juni) nu al grotendeels gestort. Club Brugge en de andere clubs die al zeker zijn van Play-off 1 worden al betaald alsof ze na de play-offs zesde zouden eindigen. De clubs die al zeker zijn van Play-off 2 worden betaald op basis van het huidige klassement. Anderlecht, RC Genk en KV Mechelen, die nog voor de zesde plaats strijden, worden al betaald alsof ze achtste zouden eindigen. De rest van het geld volgt dan later. Het amateurvoetbal krijgt zijn deel (800.000 euro) ook al.