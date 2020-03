Bewoners van WZC Zuiderlicht getrakteerd op liedjes van Walter De Buck: “Muziek is een goed medicament”

Gent -

“Ik zou zo gere willen leven­ in ne wereld zonder schrik.” De klassieker van Walter De Buck klonk nooit zo toepasselijk als gisteren in woonzorgcentrum Zuiderlicht in Maria­kerke. Leander en Ilona Vertriest kwamen Gentse liedjes zingen in de tuin van het WZC. De rolstoelen ver uit elkaar, de zingende broer en zus ver genoeg verwijderd.