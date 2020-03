Effectiever coachen: "Wees liefdevol meedogenloos"

Skip je eindeloze praatsessies, stelt business- en mentorcoach Benjamin Ball. Coaching moet je voelen in elke vezel van je lijf en dat hoeft niet altijd ‘leuk’ te zijn. Benjamins’ eigen lichte fysieke gelijkenis met Stijn uit Kamp Waes? Geen toeval.

Benjamin Ball’s eind 2019 verschenen boek Coachen zonder blabla is ideale train de trainer-lectuur én interessant voor wie professioneel of uit belangstelling bezig is met ‘de mens’. Subtitel: Maak van elk coachgesprek een krachtige ervaring. Vijf krachtlijnen voor effectiever coachen.

1. Leg de blabla stil

Net zoals Fly tijdens Kamp Waes kandidaat Aaron beval te stoppen met ‘lullen’ in de veldtelefoon, zo vindt de Gentse trainer/coach dat het tijd wordt om ‘de plaat af te zetten’. “Het gaat erom iemand in beweging te krijgen, niet om eindeloos aan de oppervlakte te blijven peuteren tijdens gesprekssessies.”

2. Leg verbinding

“Het is niet omdat een klant om coaching vraagt, dat die verbonden is met wat écht speelt”, zegt Benjamin Ball . “Net zoals weten dat er iets moet veranderen, minder krachtig is dan het diep vanbinnen voélen. Hoe je dat uitstelgedrag moet doorbreken. Hoe je ‘nee’ moet leren zeggen of de dingen anders moet aanpakken. Als coach moet je je klant die urgentie laten voelen, dan pas komt er beweging.”

3. Breng in beweging

Fysieke werkvormen kunnen helpen om dingen los te maken. In plaats van ‘over’ iets te praten brengt fysieke coaching echt naar buiten wat er in iemand omgaat. Wanneer wordt iemand onrustig? Hoe dicht komt het? “We dagen het lijf uit het patroon te tonen, zodat we het kunnen herprogrammeren. Dat werkt bij iedereen anders, er zijn geen vaste regels. In het alert blijven voor minieme nuances zit je succes als coach.”

