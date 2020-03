Belgische ambassade in Rwanda gesloten door mogelijke coronabesmetting

De Belgische ambassade in Rwanda is gesloten na een coronabesmetting Foto: if

De ambassade van België in Rwanda is gesloten omdat het gebouw en mogelijk ook personeel besmet kan zijn met het coronavirus. Een Indische man die een vergadering op de ambassade bijwoonde, bracht het virus het land binnen.

De besmetting gebeurde mogelijk al afgelopen donderdag, toen een twintigtal mensen een vergadering bijwoonden in de Belgische ambassade in Kigali. Verschillende Ngo's wilden ervaringen uitwisselen. Eén van de sprekers, een man uit India die voor Unicef werkt, ontdekte later dat hij besmet was met het coronavirus. De man was op 8 maart in Rwanda aangekomen vanuit Bombay.

Een dag na de vergadering, op vrijdag 13 maart, stapte hij zelf naar een dokter omdat hij zich onwel voelde. Een dag later testte hij positief. “De man is stabiel”, zo liet de Rwandese overheid weten. Alle mensen met wie hij gedurende vijf dagen lang contact had gehad, werden vervolgens opgespoord.

Op de vergadering waren verschillende Belgen aanwezig. Minstens één van de aanwezige Belgen werd later op eigen vraag getest op een besmetting met corona, en die test was negatief.

Foto: Embassy of Belgium in Kigali

Ondermeer de echtgenote van de man uit India ontdekte ondertussen dat ze wel besmet werd. Voor zover bekend zijn geen Belgen in Rwanda besmet geraakt met het virus. Alle betrokkenen worden gemonitord en dagelijks opgevolgd door de Rwandese overheid.

“Wegens de aanwezigheid van een persoon die besmet is met het Covid-19-virus op een vergadering op de ambassade, wordt de ambassade gesloten tot 28 maart”, zo kondigt de ambassade zelf aan op haar Facebookpagina.

In een commentaarpost wordt verduidelijkt dat de man de eerste gekende coronabesmetting in Kigali vormde.

“Uit voorzorg zijn de mensen van de ambassade in zelf-quarantaine gegaan”, zegt Buitenlandse Zaken. “Maar ze blijven wel verder werken, van thuis uit. Voor zover bekend is niemand van de ambassade besmet met het virus.”

Net terug uit België

Ondertussen heeft ook nog een 45-jarige Rwandese man een positieve test afgelegd, nadat hij op 16 maart vanuit België in Kigali was teruggekeerd. In totaal zijn nu 11 mensen in Rwanda besmet met het coronavirus.

Luchthaven gesloten

Om de corona-uitbraak in te dijken, besliste de Rwandese regering op woensdag om alle vliegverkeer gedurende 30 dagen stil te leggen. Ook alle vluchten naar België zijn geschrapt.