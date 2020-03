Marc Van Ranst: “Ons advies was scholen niét te sluiten. Kinderen konden mee bijdragen aan ontwikkelen van groepsimmuniteit”

Net nu er strengere regels zijn gekomen voor de opvang in het onderwijs, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) dat we die gewoon hadden moeten openhouden. “Kinderen zijn belangrijk om groepsimmuniteit op te bouwen.”

“Onze reflex is altijd om onze kinderen te beschermen. Uiteraard helemaal terecht, maar in dit geval niet.” Het zijn opvallende woorden van Marc Van Ranst, de viroloog die advies geeft aan de federale overheid over de coronapandemie. Net nu besliste Onderwijsminister Ben Weyts (NV-A) om de richtlijnen voor de opvang in scholen te verstrengen. Ouders die thuiswerken móéten voortaan hun kinderen binnen het gezin opvangen.

Volgens Van Ranst had net het omgekeerde moeten gebeuren. “Het advies van verschillende wetenschappers, waaronder mezelf, was om de scholen volledig open te houden”, zegt hij. “Onder kinderen zien we geen zwaar zieken, noch zijn er doden te betreuren. Zij kunnen dus bijdragen tot het ontwikkelen van een groepsimmuniteit.” Het idee daarachter is om het coronavirus te laten woekeren bij het deel van de bevolking dat niet tot een risicogroep behoort. Zo bouwen zij weerstand op tegen het virus om te vermijden dat het virus zich later opnieuw verspreidt.

Ouders zouden misschien wel wat zieker worden, “maar het zou geen invloed hebben op de bedbezetting op intensieve zorgen”, zegt Van Ranst. Terwijl dat nu de belangrijkste bezorgdheid is: voorkomen dat onze ziekenhuizen overspoeld worden door zwaar zieke mensen. “Ons idee was: sluit de scholen enkel heel dicht bij de piek. Om dan toch de overbelasting van ziekenhuis- en doktersbezoeken op te vangen.”

Te veel druk

Waarom is het advies van de wetenschappers dan niet gevolgd? “Net toen de Nationale Veiligheidsraad samenzat over de kwestie besloot Frankrijk om ze wel te sluiten. De druk was te groot. Dan zeggen: wij zijn slimmer en we houden onze scholen open? Dan word je politiek afgemaakt. Iets als groepsimmuniteit is veel moeilijker uit te leggen aan de bevolking dan een sluiting van de scholen.”

Ondertussen is de beslissing genomen, en zal die niet meer teruggedraaid worden. Of de ziekte nu langer zal woekeren in ons land dan mochten we het anders hebben gedaan? “Ik ben niet degene die nu gaat uitrekenen welk effect dat zou hebben gehad”, zegt Van Ranst. “Ik ga solidair mee met de beslissingen die genomen zijn en hou me nu bezig met de toekomst. Die is niet het moment om ongelofelijke kritiek te hebben.”