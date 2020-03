Axel uit ‘De Mol’ redt twee Vlaamse studentes: “Hij was blij dat hij ons naar huis kon brengen”

Oudenaarde / Ronse - De twee Oost-Vlaamse studentes die na een stage kwamen vast te zitten in Senegal, zijn vannacht toch naar België kunnen terugkeren. Opvallend: hun piloot was Axel Pailler, winnaar van De Mol. “Hij is blij dat hij ons naar huis kon brengen.”

Het was een race tegen de tijd. Nadat ze wekenlang geholpen hadden in een Senegalese kliniek, moesten de twee studentes vroedkunde Febe Van Brabant (21) en Shani Leta (21) gisteravond het land verlaten. Om middernacht zou Senegal immers het luchtverkeer met Europa voor een maand stilleggen.

Maar tot overmaat van ramp stond het toestel van Brussels Airlines dat hen en 150 andere Belgen naar huis zou brengen, in panne in Gambia.

De twee studentes zijn vannacht toch kunnen vertrekken. Dat melden ze zelf op Facebook. De piloot contacteerde de meisjes nadat hij hun verhaal in de media las, om hen te vertellen dat het toestel hersteld was en dat hij ermee onderweg was vanuit Gambia.

Die piloot blijkt niemand anders dan Axel Pailler te zijn, de man uit Kapellen die ‘De Mol’ won. “Hij vertelde trouwens dat hij ons in de media zag en is dus blij dat hij ons naar huis kan brengen! Hij herkende ons meteen dus een foto kon niet ontbreken!”