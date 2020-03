Harde klap voor KV Oostende: overname gaat niet door

De investeringsmaatschappij PMG ziet af van de overname van KV Oostende. Ondanks onderhandelingen met de investeringsmaatschappij Alychlo over bestaande schulden, alsook met nv Stadion omtrent de jaarlijkse huurprijs, werd er geen overeenkomst gevonden. KV Oostende ziet zo haar proflicentie in het gedrang komen.

Midden januari sloten KVO en de Amerikaanse investeringsgroep PMG nog een principieel akkoord, wat even later ook leidde tot een ondertekende overeenkomst. Maar omwille van vertrouwelijke voorwaarden en lopende onderhandelingen met externe partijen, kon en mocht KVO niet communiceren over de inhoud van deze overeenkomst. “We beseffen dat dit frustrerend kan zijn naar de fans toe, maar we respecteerden deze voorwaarden om de deal zeker niet in het gedrang te brengen”, communiceert de club op hun site.

Pacific Media Group wou KVO overnemen, een kapitaalsinjectie doorvoeren en borg staan voor de schulden. Er was wel één voorwaarde: er moest een overeenkomst gevonden worden met Alychlo, een groep in handen van Marc Coucke, om de jaarlijkse huur van de tribune drastisch te doen dalen via een afbetalingsplan. Kostprijs: 1,2 miljoen euro. De Amerikanen zouden Coucke hooguit 500.000 euro per jaar willen betalen, maar Coucke blijft jaarlijks 600.000 tot 800.000 euro vragen.

Komt het nog goed met KVO? Foto: Isosport

600 jeugdspelers in gevaar

Nu heeft de Amerikaanse investeringsmaatschappij de kustploeg dus op de hoogte gebracht dat ze afzien van de overname. “De investeerder heeft onderhandelingen gevoerd met de investeringsmaatschappij Alychlo over bestaande schulden, alsook met nv Stadion, de eigenaar van het stadion, omtrent de jaarlijkse huurprijs. De partijen zijn echter niet tot een overeenkomst gekomen”, klinkt het.

Ondertussen pakken de donkere wolken samen boven de club. “In deze harde coronatijden waarin ieders gezondheid primeert, besef ik dat voetbal slechts bijzaak is, maar dit is toch een harde klap, zowel voor mij persoonlijk als voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. We werken echter wel naarstig en gedreven verder om de financiële toekomst van de club te garanderen en om uiteindelijk toch onze licentie te behalen. Dat moéten we doen voor alle medewerkers, supporters, sponsors en onze 600 jeugdspelertjes,” aldus voorzitter Frank Dierckens.

KVO geeft voorlopig geen verdere commentaar op alle mogelijke berichtgeving.