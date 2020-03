Uitgeverijen, private bedrijven en VRT bieden educatief materiaal gratis aan: “Met vereende krachten de coronacrisis doorkomen”

De VRT, zes educatieve uitgeverijen en enkele andere private bedrijven slaan de handen in elkaar om leerlingen die noodgedwongen thuis zitten gratis educatief materiaal aan te bieden. Dat maakt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) donderdag bekend. “Met vereende krachten zorgen we ervoor dat de volgende weken voor de Vlaamse leerlingen geen verloren weken worden.”

Volgens Weyts komt “een schat aan informatie” beschikbaar voor de leerlingen thuis, voor de leerkrachten die vanop afstand leeropdrachten geven en voor de ouders die hun kinderen zinvol willen bezighouden.

Zes educatieve uitgeverijen hebben beslist om hun volledige educatieve aanbod gratis ter beschikking via www.thuisleren.net. Het zijn Uitgeverij Averbode, Die Keure, Pelckmans, Uitgeverij Plantyn, Uitgeverij Van In en Uitgeverij Zwijsen. Het gaat om leesreeksen, paasvakantieboeken, dagtaken en andere oefenbundels. Van In biedt de digitale leerplatformen Bungel en Diddit gratis aan. “Via één website kunnen leerkrachten, leerlingen en ouders nu toegang krijgen tot heel veel kwalitatief lesmateriaal”, zegt Weyts.

Ook andere bedrijven, die dan weer gespecialiseerd zijn in educatieve filmpjes en videolessen, bieden die content gratis aan. Op het platform Xnapda worden alle filmpjes kosteloos ter beschikking gesteld, SignPost, een ICT-bedrijf gericht op het onderwijs, geeft toegang tot duizenden lesvideo’s en leertrajecten.

Tot slot heeft de VRT beslist om elke dag educatieve programma’s aan te bieden. Concreet is er extra lineair aanbod voor peuters en kleuters via Ketnet Junior, waarbij onder meer taalverwerving gestimuleerd wordt. Ketnet brengt online verschillende educatieve programma’s en laat zijn wrappers elke dag quizjes, ochtendgymnastiek en interactieve uitdagingen presenteren. Canvas biedt verschillende documentairereeksen aan die ook geschikt zijn voor scholieren. Sporza brengt leerlingen alles bij over de Olympische Spelen.

“Ook de openbare omroep neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle op. Dat is belangrijk, omdat veel leerlingen geen eigen computer met internetverbinding hebben - zeker niet nu thuiswerkende ouders overdag beslagleggen op de gezinscomputer”, zegt Weyts.