Zware brand in Wemmel: bewoner moet uit raam springen om aan vlammen te ontkomen

Wemmel - In de H. De Molstraat in Wemmel is donderdagochtend rond 9.30 uur brand uitgebroken in een rijwoning. Daarbij vielen minstens drie gewonden.

Getuigen hoorden een luide knal waarna de brand uitbrak. In geen tijd stond het dak in lichterlaaie. Bij aankomst van de brandweer was er dan al sprake van een uitslaande brand.

Bij de brand vielen al zeker drie gewonden. De bewoner in kwestie moest uit het raam springen om aan de vlammen te ontkomen. Hij werd in zeer ernstige toestand naar het brandwondencentrum overgebracht. Ook een Brusselse brandweerman raakte gewond toen die deels door een verdieping zakte. Tot slot werd ook een vrouwelijke politieagent naar het ziekenhuis gebracht met rookintoxicatie.

De brand is op dit moment nog niet onder controle. Eén woning liep alvast zware schade op. De brandweer is nu ook bezig met het dak open te breken van de aanpalende woning om het vuur daar te bestrijden.