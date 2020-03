Rector UGent waarschuwt voor overbelasting door coronacrisis: “Neem voldoende rust”

Gent - “Neem voldoende rust en doe enkel wat haalbaar is.” Die oproep lanceert UGent-rector Rik Van de Walle. Hij vreest dat mensen anders de komende weken in groten getale zullen uitvallen. “Niet enkel door ziekte, maar ook door overbelasting.”

23u30. Ben je nog aan de slag en ben je bezig met een (telewerk)taak die eigenlijk kan wachten tot morgen of later: durf de riem af te leggen.[...] De coronacrisis zal nog een tijdje duren. We zullen het dus met z’n allen nog een tijdje moeten volhouden, het telewerken, het afstandsonderwijs, ‘social distancing’, ... en alles wat daar bij komt kijken. Daarom: neem voldoende rust en doe wat haalbaar is. Niets minder maar ook niets meer.

Dat zei Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent, deze week op Facebook. Een merkwaardige boodschap in volle coronacrisis, beseft hij, maar een bericht dat “mag en eigenlijk moet gebracht worden.”

Overbelasting

“We beleven drukke tijden, er is angst omdat niemand weet wat gaat komen”, zegt de rector aan de telefoon. “Dat allemaal bij elkaar is een ideale cocktail om mensen te zien uitvallen. Niet alleen door ziekte, maar ook door overbelasting.”

Zo moeten lesgevers aan de universiteit plots aan afstandsonderwijs doen. “Dat zorgt voor extra moeilijkheden”, zegt hij. “Niet alleen bij de professoren maar ook bij de diensten die hen daarbij moeten ondersteunen én bij onze studenten die het niet gewend zijn om afstandslessen te volgen. Het zijn omvangrijke, dringende taken en haast niemand heeft daar veel ervaring mee.”

Doen wat haalbaar is

Daarom roept de rector op om enkel te doen wat haalbaar is. “Vraag jezelf af wat echt dringend is, en wat kan wachten”, zegt hij. “De meeste mensen werken nu de klok rond thuis. Sommigen hebben kinderen of een partner waar ze nu plots zeven dagen op zeven mee in dezelfde ruimtes moeten samenleven. Anderen zijn alleen en riskeren te vereenzamen. Dat is verre van evident. Daarom: doe enkel wat haalbaar is.”

Dat is voor iedereen verschillend. “Het hangt af van het takenpakket, de context thuis en het feit of je al dan niet zorgbehoevend bent”, aldus Van de Walle. “Het is evident dat als je kinderen hebt, zij ook zorg nodig hebben. Ook dat genereert stress. We moeten vermijden dat te veel mensen in een overbelastingsmodus terechtkomen waardoor ze finaal dreigen uit te vallen.”