Campings, vakantieparken en B&B’s… Ook alle vakantieverblijven moeten dicht

Voortaan moeten ook alle vakantieverblijven de deuren sluiten in ons land. Dat verklaarde Yves Stevens, woordvoerder van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, donderdagochtend tijdens de dagelijkse update van het Nationaal Crisiscentrum.

De maatregel geldt voor gites, vakantieparken, campings en B&B’s. Hotels mogen voorlopig wel nog open blijven, al moeten de restaurants die daaraan verbonden zijn, wel de deuren sluiten. Daarnaast is er ook slecht nieuws voor Belgen die een tweede woning hebben, zoals een buitenverblijf aan zee bijvoorbeeld. “Een verplaatsing naar een tweede verblijf wordt als niet-essentieel gezien en is dus ook verboden”, luidt het. “Er is één gouden regel”, aldus nog Stevens, “Als je twijfelt, blijf zo veel mogelijk thuis.”

Landal en Roompot sluiten de deuren

Eveneens donderdagvoormiddag lieten de vakantieparken van de groepen Roompot en Landal weten dat ze de deuren gingen sluiten.

Landal GreenParks en Roompot hebben elk drie vakantieparken in ons land. Die zijn sinds woensdag gesloten om tegemoet te kunnen komen aan de verscherpte maatregelen van onze regering om de verspreiding van coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Eerder deze week liet Roompot-woordvoerder Baptiste van Outryve nog weten dat enkel de restaurants, bars en zwembaden gesloten werden en de rest van het park open bleef, maar die maatregel werd in de loop van woensdag aangepast.

In Nederland blijven de parken van beide groepen wel nog open, in Duitsland zijn alle vakantieparken gesloten. Roompot is daarnaast nog actief in Spanje en Frankrijk. Landal GreenParks heeft nog vakantiehuisjes in Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Hongarije. Alle actuele informatie over die parken en eventuele omboekinformatie is terug te vinden via www.roompot.be/coronavirus en www.landal.be/coronavirus.

Center Parcs en Sunparks sloten eind vorige week al de deuren. Zij hebben een groot subtropisch zwemparadijs dat door de eerste maatregelen al werd verplicht te sluiten.