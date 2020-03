Felle brand in woning door houtkachel

Koekelare - In de Bovekerkestraat in Bovekerke, deelgemeente van Koekelare, is rond 11.20 uur opnieuw een felle brand uitgebroken in een woning. Voor het korps van Koekelare is het de derde zware brand in enkele dagen tijd.

De brand ontstond in een woonkamer, allicht bij een houtkachel. Via de schouw verspreidde het vuur zich naar boven. Minstens een van de bewoners was thuis en zag opeens felle vlammen.

Hij kon de brandweer verwittigen en tijdig naar buiten vluchten. De brandweer van Koekelare, Kortemark en Leke kwam ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Foto: jhm

De schade aan het huis is groot. Het vuur woedde vooral op de slaapkamer die boven de woonkamer gelegen is waar de kachel staat. Daar moet het vuur al een hele tijd bezig geweest zijn want de houten balken van het dak zijn volledig doorgebrand.

Er is nog niet beslist of de woning tijdelijk onbewoonbaar is. De Bovekerkestraat was tijdens de interventie lange tijd afgesloten voor het verkeer.