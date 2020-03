Man in de cel voor verkrachting 14-jarig meisje

Brugge - Een veertiger zit in de cel op verdenking van verkrachting van een veertienjarig meisje in Brugge. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De feiten zouden zich maandag in de wagen van de verdachte afgespeeld hebben.

De man van Roemeense origine zou via sociale media contact gelegd hebben met het meisje. Maandag zou de verdachte zich tijdens een afspraakje aan het slachtoffer vergrepen hebben. Het is niet bekend wat zich in zijn wagen precies heeft afgespeeld. Het parket bevestigt enkel dat er sprake was van verkrachting, maar over zedenfeiten met een minderjarig slachtoffer werd zoals gebruikelijk geen verdere toelichting gegeven.

Na een klacht van het meisje werd de veertiger opgepakt. De Brugse onderzoeksrechter heeft hem ondertussen na verhoor aangehouden op verdenking van verkrachting. Vrijdag zal de raadkamer in Brugge moeten oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.