Twee Nederlandse vrouwen vermist in Himalayagebergte

Twee Nederlandse vrouwen en hun Nepalese begeleider worden sinds maandag vermist in de Himalaya in Nepal. Dat meldden lokale media donderdag. Madeleine van der Perk en Olga Spronken maakten een trektocht bij het Annapurna-bergmassief, van Jagat naar Jomsom via de hoge bergpas Thorong La, zo meldt de Nepalese organisatie Trekking Agencies Association of Nepal (TAAN).

De Thorong La bergpas is het hoogste punt van het populaire Annapurna wandelcircuit en ligt op een hoogte van 5.416 meter boven de zeespiegel. Volgens TAAN-voorzitter Khum Bahadur Subedi werd het duo gezien in gezelschap van een begeleider hoewel ze bij het aanvragen van hun toegangsvergunning niets over een begeleider hadden gezegd.

Volgens de autoriteiten begonnen de Nederlandse toeristen hun trektocht op 9 maart. Ze hadden voor het laatst contact via WhatsApp en Instagram op 16 maart. Na een verzoek van het Nederlandse consulaat in Kathmandu is een zoektocht gestart, aldus nog Subedi.

Hoewel Nepal op 15 maart al zijn bergen sloot voor wandelaars en klimmers uit vrees voor een verdere verspreiding van het coronavirus, zijn er op de grote trekroutes nog steeds toeristen op pad. Het gaat om wandelaars die hun vergunning nog voor die datum verkregen.