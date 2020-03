Levenloos lichaam uit kanaal gevist in Anderlecht: parket beveelt autopsie

Brussel / Anderlecht - Het Brusselse parket heeft een autopsie bevolen op het stoffelijk overschot dat woensdagnamiddag in Anderlecht uit het kanaal van Brussel is gehaald. Dat meldt parketwoordvoerder Denis Goeman.

Het lichaam werd woensdagnamiddag rond 14 uur opgemerkt ter hoogte van de Aakaai in Anderlecht en door de Brusselse brandweer uit het water gehaald. Het bleek te gaan om het stoffelijk overschot van een volwassen man maar de juiste doodsoorzaak is nog onduidelijk. Volgens het Brusselse parket is vooralsnog niet aangetoond dat het overlijden te wijten is een de tussenkomst van een derde. De autopsie die donderdag wordt uitgevoerd, moet meer duidelijkheid brengen.