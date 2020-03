Bende huurmoordenaars opgepakt in Spanje en Nederland

De Spaanse politie heeft in samenwerking met Nederlandse collega’s een bende huurmoordenaars opgepakt die voornamelijk in Nederland actief was. Zes verdachten van zeker tien moorden zijn in Spanje en Nederland gearresteerd. Het gaat volgens de politie in Spanje om “een van de meest actieve bendes huurmoordenaars”.

Twee aanhoudingen vonden plaats in Nederland, de anderen werden in Spanje gearresteerd nadat ze daar vanuit Nederland waren aangekomen. Een van hun slachtoffers is een ondernemer in Marbella die in januari 2019 werd vermoord. Het onderzoek naar deze moord zette de politie op het spoor van de bende. Die pleegde moorden op bestelling voor verscheidene criminele organisaties.