Social distancing? Dan toch niet aan paspoortcontrole Brussels Airport

Zaventem - Het was drummen donderdagochtend aan de paspoortcontrole in de aankomsthal op de luchthaven van Zaventem. Tegen alle gezondheidsregels in stonden aankomende passagiers rijendik tegen elkaar aan gekleefd te wachten tot ze toegang kregen om ons land binnen te mogen.

“Wij doen er nochtans alles aan om de reizigers op het hart te drukken om anderhalve meter van elkaar uit de buurt te blijven, maar vanochtend mocht het niet zijn”, bevestigt een woordvoerder van Brussels Airport. “Toen enkele vliegtuigen uit niet-Schengenlanden (onder meer enkele grote vliegtuigen uit Afrika, nvdr.) tegelijk binnenliepen, kwamen daardoor ook honderden passagiers tegelijk in de file te staan voor de paspoortcontrole. Er weerklinken voortdurend berichten in meerdere talen om mensen te herinneren aan de gezondheidsregels voor het coronavirus, wij hebben overal op de luchthaven stickers aangebracht en onze mensen ter plekke sporen de mensen constant aan om de nodige afstand te houden. Maar de discipline zit er duidelijk nog niet echt in, zeker als de rij wachtenden zo lang is. Zodra de rij zich in beweging zet, mogen onze mensen van vooraf aan opnieuw proberen om de mensen verder van elkaar te doen staan.”

Brussels Airport bestudeert nu hoe deze situatie in de toekomst toch nog verholpen kan worden.