Noodlijdend Lokeren ziet Jakov Filipovic transfervrij vertrekken

Het noodlijdende Sporting Lokeren ziet sterkhouder Jakov Filipovic (27) transfervrij vertrekken. De Kroatische verdediger tekende een meerjarig contract bij het Wit-Russische BATE Borisov. Filipovic laat daarbij een loonachterstand van 40.000 euro vallen.

Jakov Filipovic trekt na drie seizoenen de deur achter zich dicht op Daknam. De Kroatische verdediger vroeg een maand geleden al toestemming om de club te mogen verlaten, maar Lokeren liet hem toen nog niet vertrekken. De Wase club hoopte in de playdowns immers opnieuw te kunnen rekenen op hun sterkhouder, nadat hij maanden aan de kant stond met een heupblessure. Maar nu de playdowns werden uitgesteld door het coronavirus stemde Lokeren toch in. Vorige week kreeg hij toestemming om zijn medische testen in Wit-Rusland af te leggen. Gisteren tekende hij uiteindelijk transfervrij een meerjarig contract bij BATE Borisov, waarbij hij een loonachterstand van 40.000 euro liet vallen. Filipovic streek in de zomer van 2017 neer in het Waasland. De Kroaat groeide in drie seizoenen uit tot een sterkhouder in de Lokerse defensie.