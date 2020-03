De bizarste confrontatie uit de geschiedenis van het Witte Huis: de dag dat Elvis Presley president Nixon wilde zien

Eind december 1970 heeft Elvis Presley een ingeving. Hij wil Richard Nixon ­ontmoeten. Het wordt een van de meeste bizarre confrontaties ooit in het Witte Huis. De omstandigheden schetsen een onthutsend beeld van Elvis. ­Geobsedeerd door wapens, pillen en de grote communistische samenzwering. De King of Rock-’n-Roll is zes jaar voor zijn dood al helemaal van de wereld.