Nog slechts 20 rouwenden toegelaten op begrafenis

De uitvaartsector heeft strikte richtlijnen gekregen over hoe een begrafenis er tijdens deze coronacrisis moet uitzien. Maximaal 20 rouwenden mogen afscheid nemen en kussen of handjes schudden is verboden. Ook de kist aanraken mag niet.

Uitvaartunie Vlaanderen heeft enkele maatregelen gecommuniceerd naar zijn leden over hoe de uitvaartondernemers moeten omgaan met overlijdens in deze coronacrisis. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat contacten tussen de rouwende familieleden zo veel mogelijk beperkt worden.

Zo mogen nog maar twee familieleden van de overledene aanwezig zijn bij de besprekingen van de uitvaart met de begrafenisondernemer.

Slechts twintig rouwenden uit de intieme kring mogen de afscheidsplechtigheid bijwonen. Verder mogen zowel de overledene, de kist, kruisjes en andere symbolen niet aangeraakt worden en is het schudden van handen niet toegelaten. Na de plechtigheid worden er ook geen koffietafels meer gehouden. Rouwenden moeten hun condoleances online overmaken.

Ondervoorzitter en woordvoerder van Uitvaartunie Vlaanderen, Thomas Heiremans, laat weten dat alle leden de nieuwe maatregelen ontvangen hebben en ook zullen uitvoeren. “Als er een plechtigheid plaatsvindt, worden maximaal twintig personen toegelaten en worden de stoelen op anderhalve meter van elkaar gezet. Of dat nu in een kerk is of in een aula, die ruimten zijn meestal meer dan groot genoeg. Ook is er een beperkte tijd van plechtigheid voorzien; dat zijn geen diensten die uren duren.”

De uitvaartsector is klaar om een eventuele golf van overlijdens op te vangen, klinkt het nog.